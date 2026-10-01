Cultura
MAAT celebra dez anos com exposição de Joana Vasconcelos
O MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia - está a celebrar dez anos. Uma data que vai ser comemoráda com uma exposição de Joana Vasconcelos, inspirada no trabalho do designer de alta-costura valentino.
Esta exposição, que já passou por Roma, conta com alguns dos "clássicos", mas também obras mais recentes.
Sandy Gageiro – RTP Antena 1
A inauguração é esta quinta-feira ao final da tarde, abre ao público na sexta.
No domingo e na segunda-feira, o MAAT abre as portas com entradas gratuitas em todas as exposições e com atividades durante o dia.
Sandy Gageiro – RTP Antena 1
A inauguração é esta quinta-feira ao final da tarde, abre ao público na sexta.
No domingo e na segunda-feira, o MAAT abre as portas com entradas gratuitas em todas as exposições e com atividades durante o dia.