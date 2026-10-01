Em ambiente conturbado. Portugal defronta Dinamarca após saída de Cristiano Ronaldo

O que pode custar a ausência de Ronaldo à FPF?
"A seleção vai continuar, vai jogar e vai ganhar. Não é isso que está em causa, o que está em causa é que, de um momento para o outro, perde um dos seus ativos. (…) Há centenas de milhões de pessoas no mundo que veem Portugal jogar apenas por causa de Cristiano Ronaldo", salientou.
Em sentido inverso, o especialista antevê que a marca pessoal do jogador cresça ainda mais, beneficiando do impacto mediático do caso.
Marcelo Rebelo de Sousa pede união aos portugueses em "momento crucial"
Marcelo Rebelo de Sousa evitou falar sobre a polémica saída de Cristiano Ronaldo do estágio da Seleção Nacional para os quatro primeiros jogos da Liga das Nações.
“Não iria falar aqui. O que importa é aquilo que nos deve unir”, frisou, à chegada ao Palácio de Congressos na ilha de La Toja, Pontevedra, onde vai receber o Prémio Foro La Toja – Josep Piqué.
À espera de "toda a verdade" prometida por Cristiano Ronaldo
- O primeiro-ministro falou individualmente com Cristiano Ronaldo, Pedro Proença e Jorge Jesus depois de o jogador decidir abandonar o estágio da seleção portuguesa, confirmou a RTP. O astro do futebol prometeu, na noite de quarta-feira, contar "toda a verdade" aos portugueses. O jogador tomou a decisão de abandonar Copenhaga depois de o selecionador ter dito que a controvérsia estava resolvida;
- Ao longo de 23 anos de seleção, Cristiano Ronaldo só não teve problemas com Luiz Felipe Scolari e Roberto Martínez. As polémicas do jogador começaram com Carlos Queiroz no Mundial de 2010, na África do Sul;
- O site da UEFA apresentava, na manhã desta quinta-feira, na sua página oficial, que Rafael Leão passaria a ostentar a camisola número 7 da seleção. Uma alteração para o jogo frente à Dinamarca;
- A RTP apurou também que a atribuição do número 7 a Rafael Leão é um procedimento normal, dentro das regras estabalecidas pela UEFA, em que o número da camisola em competição não pode ficar vaga, dentro da sequência dos 23 elementos que compõem a equipa;
- Sem a presença do avançado de 41 anos e recordista de jogos (234) e golos (146), Bruno Fernandes, já anunciado como titular por Jorge Jesus, deverá ser o capitão em Copenhaga. Caso Bernardo Silva integre o onze inicial, então será o jogador do Real Madrid a envergar a braçadeira;
- Fábio Silva, que ficou nas bancadas de Alvalade, em Lisboa, e do Estádio Ullevaal, em Olso, está pela primeira vez nas opções do selecionador. O avançado soma uma internacionalização por Portugal, alcançada ainda durante a era do espanhol Roberto Martínez;
- Na sequência de vitórias sobre o País de Gales (1-0), em Alvalade, e a Noruega (2-1), em Oslo, um novo triunfo em Copenhaga deixaria Portugal com "pé e meio" nos quartos de final da Liga das Nações;
- A quezília com o selecionador, com quem já se cruzou no Al Nassr, teve origem na vitória do último domingo, por 2-1, frente à Noruega. CR7 foi titular na primeira partida, mas não terá gostado de não ser opção durante o último jogo e saiu insatisfeito logo após o apito final, faltando ao habitual agradecimento aos adeptos presentes em Oslo. Depois deste episódio e de uma primeira conversa com o técnico, o jogador decidiu, no entanto, faltar à sessão de trabalhos, em Malmo, e regressar ao hotel, onde terá treinado no ginásio, de acordo com a FPF. O caso motivou, inclusivamente, a chegada antecipada de Pedro Proença ao estágio da seleção.
Ronaldo não gostou das palavras de Jesus
Mais do que o princípio do fim deve ter sido mesmo o adeus de Ronaldo a Portugal. O selecionador garantia na sala de imprensa que o problema estava resolvido. Minutos depois, Ronaldo abandonava o estádio.
Primeiro-ministro falou com Jesus, Ronaldo e Proença na quarta-feira
O primeiro-ministro Luís Montenegro falou individualmente na quarta-feira com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, o selecionador português Jorge Jesus e com Cristiano Ronaldo.
Na quarta-feira, Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio da equipa das ‘quinas’ em Copenhaga, pouco depois de ter voltado a ser tema dominante na conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus.
Em Oslo, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, tendo falhado todos os treinos que se seguiram.
Nas suas redes sociais, Ronaldo confirmou ter falado com Pedro Proença, antes de abandonar o estágio, deixando a garantia de que “a seu tempo” dirá “a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram” a decisão de abandonar a comitiva.
A FPF confirmou, sem adiantar qualquer explicação, a saída do jogador que tem um recorde mundial de 234 internacionalizações, além de 146 golos pela seleção principal de Portugal, com a qual conquistou o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.
As polémicas de Cristiano Ronaldo na seleção
Ao longo dos 23 anos de seleção nacional, Cristiano Ronaldo só não teve problemas com Luiz Felipe Scolari e Roberto Martínez. As polémicas de CR7 começaram com Carlos Queiroz no mundial de 2010 na África do Sul.
Foto: Pedro Nunes - Reuters
"Madeira apoia Cristiano Ronaldo" - presidente do Governo Regional
O presidente do governo madeirense, Miguel Albuquerque, disse hoje que a Madeira apoia Cristiano Ronaldo, considerando que este será conhecido ao longo do tempo e está a ser alvo de “mesquinhices e paroladas”.
Comentando a decisão do internacional português de abandonar na quarta-feira o estágio da seleção portuguesa de futebol em Copenhaga, o chefe do executivo regional salientou que Cristiano Ronaldo “é o português mais conhecido no mundo”.
“Ronaldo foi um jogador que promoveu e prestigiou Portugal ao longo de uma carreira com mais de 25 anos. Ou seja, é um dos portugueses que mais prestigiou Portugal”, acrescentou, salientando que “durante todos estes anos foi o melhor jogador do mundo, ganhou tudo o que havia para ganhar, deu um contributo à seleção portuguesa”.
Face a esta carreira, Albuquerque declarou: "Portando, eu estou sempre ao lado do Ronaldo que é um homem de sucesso”.
No seu entender, o que está a acontecer sobre esta situação são “mesquinhices, paroladas no sentido de minimizar a obra dele, aquilo que ele é”.
Sobre ter abandonado o estágio a meio, “opinou que devem tê-lo chateado, fez ele muito bem”.
“O que interessa, neste momento, é ele manter aquilo que sempre foi: um jogador de primeira linha e um português que representou o nome do país e projetou o país para além fronteiras de uma maneira que nenhum outro o fez”, vincou Miguel Albuquerque.
Reforçando que “ninguém tem pachorra” para “aturar estas mesquinhices e palermices burocráticas portugueses”, o líder madeirense admitiu que Cristiano Ronaldo “não tem sempre razão”.
Contudo, argumentou que “daqui a 30 anos ninguém sabe quem foi o selecionador, ninguém sabe quem estava à frente da seleção portuguesa de futebol, ninguém sabe quem é que comentava o futebol e toda a gente daqui a 30, 40 e 50 anos vai saber quem é o Ronaldo”.
“É a diferença entre a grandeza e a mediocridade”, concluiu.
Na quarta-feira, o capitão Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio da equipa das ‘quinas’ em Copenhaga, pouco depois de ter voltado a ser tema dominante na conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus.
Em Oslo, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, tendo falhado todos os treinos que se seguiram.
Nas suas redes sociais, Ronaldo confirmou ter falado com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, antes de abandonar o estágio, deixando a garantia de que “a seu tempo” dirá “a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram” a decisão de abandonar a comitiva.
A FPF confirmou, sem adiantar qualquer explicação, a saída do jogador que tem um recorde mundial de 234 internacionalizações, além de 146 golos pela seleção principal de Portugal, com a qual conquistou o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.
"A seu tempo direi a verdade". Cristiano Ronaldo bate com a porta ao estágio da seleção e deixa Copenhaga
Cristiano Ronaldo confirmou, nas redes sociais, a decisão de abandonar o estágio liderado por Jorge Jesus, depois da polémica em torno do papel do jogador na seleção portuguesa. "A seu tempo direi a verdade a todos os portugueses", escreveu o capitão no Instagram.
“Toda a comitiva mantém o foco absoluto nos próximos compromissos”, pode ler-se.
A história do diferendo
Depois deste episódio e de uma primeira conversa com o técnico, o jogador decidiu, no entanto, faltar à sessão de trabalhos, em Malmo, e regressar ao hotel, onde terá treinado no ginásio, de acordo com a FPF.
O caso motivou, inclusivamente, a chegada antecipada de Pedro Proença ao estágio da seleção nacional. Telejornal | 30 de setembro de 2026
Esta quarta-feira Jorge Jesus esclareceu, por duas vezes, que o desentendimento estaria resolvido e que não passava de uma frustração do jogador por não ter participado no encontro com os nórdicos.
As palavras não foram bem recebidas por Cristiano Ronaldo, que voltou a abandonar o grupo antes do início do treino, pelo segundo dia consecutivo, na véspera do duelo com a Dinamarca.
O capitão da equipa das quinas deixou o Estádio Parken, em Copenhaga, numa carrinha, com dois membros da FPF, e ficou a aguardar a chegada do avião privado, que descolou de Madrid às 19h30 (18h30 em Portugal continental).
A partida da capital dinamarquesa consumou-se já depois das 22h30.