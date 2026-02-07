MAAT, Padrão dos Descobrimentos e Castelo de S. Jorge encerrados

O Centro Cultural de Belém anunciou o cancelamento do Mercado de fevereiro, que costuma realizar-se ao ar livre, marcado para domingo.

Todas as outras valências, de acordo com fonte do CCB, mantêm-se em funcionamento, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC/CCB), a Fábrica das Artes e o centro de espetáculos, que no domingo acolhe "A História do Soldado", de Stravinsky, pela Orquestra das Beiras.

O MAAT, que na sexta-feira esteve encerrado por causa das condições meteorológicas, renovou hoje a decisão, ainda sem data de reabertura, segundo fonte do museu, em declarações à Lusa. O objetivo, garantiu, é reabrir portas "logo que possivel".

Para já, os responsáveis ficam atentos "às indicações das autoridades competentes e às alterações climáticas" e, "logo que se reúnam as condições", o museu será reaberto.

Este equipamento da Fundação EDP, localizado à beira Tejo, tinha anunciada, para esta tarde, uma conversa entre o seu diretor artístico, João Pinharanda, e o arquiteto Ricardo Carvalho, centrada na exposição "Detour", de Pedro Casqueiro, que foi cancelada.

Na vizinhança do MAAT, também o Padrão dos Descobrimentos se encontra encerrado hoje, por decisão da empresa municipal de gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC/Lisboa Cultura), "devido às condições atmosféricas adversas previstas", enquanto o Castelo de São Jorge foi encerrado "por razões de segurança".

O Castelo de S. Jorge é um dos monumentos sinalizados pelo Património Cultural - Instituto Público a carecer de intervenção por causa da queda de árvores durante a passagem da depressão Kristin.