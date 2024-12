Mais de 200 obras de 113 artistas em exposição no 15.º Salão de Outono em Macau

Na inauguração da exposição, organizada em função de diferentes meios artísticos, natureza das obras e orientações artísticas, a Fundação Oriente vai anunciar o Prémio de Artes Plásticas, no valor de 50 mil patacas (cerca de 5.900 euros), que financiará uma residência artística de um mês em Portugal.

"Consideramos este prémio muito importante, uma plataforma criativa, que além de mostrar o que se faz em Macau dá oportunidade aos jovens artistas de sair de Macau e de se internacionalizarem", disse à Lusa a delegada da Fundação, Catarina Cottinelli.

O Salão apresenta, nesta edição, uma novidade: uma "exposição dentro da exposição", onde o vencedor do prémio de Arte da Fundação Oriente do ano passado (2023), o artista Wong Sio Heng, vai apresentar, numa só sala, as suas obras.

Esta 15.ª edição, que vai ocupar oito salas na propriedade Parisian, da operadora de jogo Sands China, apresenta uma "lista de artistas convidados", incluindo artistas de destaque de Macau como Lok Hei, Carlos Marreiros, Guilherme Ung Vai Meng, Victor Marreiros, Chan Hin Io, Leong Lampo, Cindy Ng Sio Ieng, Cristina Mio U Kit, Wong Ka Long, Tong Chong, Pakeong Sequeira Fortes, Lai Sio Kit, bem como a escultora Cristina Rocha Leiria e a pintora Un Chi Iam.

O Salão de Outono AFA 2024 é organizado pela associação Art For All (AFA), coorganizado pela Fundação Oriente e patrocinado pelo Fundo de Desenvolvimento Cultural de Macau.

A Fundação Oriente tem sede em Lisboa e, além de Macau (China), delegações em Goa, na Índia, e em Timor-Leste. Desenvolve ações culturais, educativas, artísticas, científicas, sociais e filantrópicas, com vista à valorização e à continuidade das relações históricas e culturais entre Portugal e o Oriente.