Mário Soares em exposição na Casa de Serralves

Foto: Miguel Bastos - Antena 1

A exposição, na Casa de Serralves, no Porto, vai dar a conhecer a relação do antigo Presidente da República com a cultura e as artes com destaque para as artes plásticas e a literatura.



Em Serralves, vai poder ler alguma correspondência de Soares com escritores e pintores, pensadores e poetas. Primeiras edições de Eça, Camilo, Rosseau ou Flaubert. Livros autografadas de Saramago, Lobo Antunes ou Agustina. Obras de Vieira da Silva, Cargaleiro e Júlio Pomar.



O jornalista Miguel Bastos visitou a exposição na companhia dos comissários Pedro Marques Gomes e José Manuel dos Santos. A exposição começa pela relação entre Mário Soares e o pintor Júlio Pomar.