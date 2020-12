Marta Pais Oliveira vence prémio Agustina

A vencedora da 13.ª edição do Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís foi Marta Pais Oliveira, com o romance "Escavadoras". A Antena1 já falou com a autora sobre a obra que lhe valeu a distinção.