"Memórias em tempo de amnésia". Um livro de Álvaro Vasconcelos

O especialista em Assuntos Internacionais e ex-diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, Álvaro Vasconcelos, lança esta tarde no Porto um novo livro. "Memórias em tempo de Amnésia" fala da luta contra o esquecimento do que foi o tempo do colonialismo português e da luta pela liberdade e direitos humanos.