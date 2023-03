"Mensagem" em exposição no Museu Manuel Cargaleiro

Hoje, o Museu Manuel Cargaleiro vai ter entrada gratuita e assinalar o aniversário do artista com a exibição do documentário “O Fazer de Cargaleiro”, às 11h00, 15h00 e 17h00, e um momento musical, ao fim do dia.Vhils e Manuel Cargaleiro nasceram com 60 anos de diferença, o primeiro em 1987 e o segundo em 1927. Em comum, além de uma carreira nas Artes, têm o concelho do Seixal, onde Vhils nasceu e cresceu e onde há uma escola secundária e uma Oficina de Artes batizadas com o nome de Manuel Cargaleiro, que, apesar de ter nascido em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, passou parte da infância naquele concelho.