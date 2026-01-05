Milhares de pessoas participam no carnaval de Ano Novo da Cidade do Cabo

Os numerosos participantes, vestidos com trajes brilhantes de cetim, desfilaram e dançaram nas ruas durante horas, acompanhados por bandas, enquanto giravam guarda-chuvas e lançavam bengalas ao ritmo dos tambores tradicionais ghoema e de banjos.

A tradição nasceu há mais de um século, quando pessoas escravizadas africanas e do Sudeste Asiático tinham um dia de folga para celebrar o Ano Novo. Eles foram os antepassados da minoria mestiça da Cidade do Cabo, muitos dos quais consideram o carnaval uma celebração da sua cultura, identidade e património.

"É uma prática cultural que não se vê em nenhum outro lugar", disse o presidente da câmara da cidade, Geordin Hill-Lewis, no início do desfile.

"É única a nível mundial, profundamente enraizada no património amado e magnífico da nossa cidade", acrescentou.

Os organizadores indicaram que cerca de 17 grupos, num total de 20.000 artistas, eram esperados este ano. O ponto alto do carnaval de Ano Novo decorre num estádio para a fase da competição, perante uma plateia com mais de 15.000 pessoas.