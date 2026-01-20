Cultura
Ministério da Cultura vai lançar linha de financiamento para apoiar a internacionalização de projetos
O Ministério da Cultura vai lançar uma linha de financiamento no valor de um milhão de euros para apoiar a internacionalização de projetos culturais. A notícia foi avançada pela ministra da Cultura no Jornal 2 da RTP, esta terça-feira.
"Este instrumento resulta de uma articulação muito próxima do Ministério da Cultura com outros organismos, como o Instituto Camões, Turismo Portugal e AICEP", explicou a ministra.
Margarida Balseiro Lopes anunciou ainda que na linha de financiamento já anunciada de um milhão de euros para museus, o Ministério vai privilegiar os territórios de baixa densidade populacional e baixa oferta cultural.
"O objetivo é garantir que, independentemente do sítio onde nascemos ou vivemos, temos de ter acesso à cultura", disse.