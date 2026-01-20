Ministério da Cultura vai lançar linha de financiamento para apoiar a internacionalização de projetos

Em entrevista à RTP, Margarida Balseiro Lopes anunciou a criação de uma linha de financiamento no valor de um milhão de euros para apoiar projetos e artistas que em 2027 queiram estar fora do país a representar Portugal.



"Este instrumento resulta de uma articulação muito próxima do Ministério da Cultura com outros organismos, como o Instituto Camões, Turismo Portugal e AICEP", explicou a ministra.



Margarida Balseiro Lopes anunciou ainda que na linha de financiamento já anunciada de um milhão de euros para museus, o Ministério vai privilegiar os territórios de baixa densidade populacional e baixa oferta cultural.



"O objetivo é garantir que, independentemente do sítio onde nascemos ou vivemos, temos de ter acesso à cultura", disse.