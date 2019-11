`Morna` classificada como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO

A decisão só vai ser ratificada no próximo mês, mas o país já pode festejar, adianta o governo cabo-verdiano.Ouvido pela RDP África, o presidente Jorge Carlos Fonseca, não escondeu a satisfação, com o reconhecimento da 'Morna', como um tesouro para o mundo.Também o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, acredita que a notícia da morna como património da UNESCO, pode abrir ainda mais os palcos do mundo, para os artistas do país.

O género vai juntar-se assim ao fado, ao cante alentejano e à arte chocalheira.