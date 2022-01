Morreu aos 67 anos o músico Armando Gama

Armando Gama foi o vencedor da edição de 1983 do Festival da Canção, com o tema "Esta Balada Que Te Dou".







A canção "Esta Balada Que Te Dou" foi editada em 17 países europeus e surge nas tabelas de vendas da Bélgica. Em Portugal foram vendidos 80 mil discos, chegando aos lugares cimeiros das tabelas. Valentina Torres, ex-mulher de Armando Gama, Herman José e outros nomes associados à música popular portuguesa recorreram já às redes sociais para reagirem à notícia da morte do músico.



"O querido Armando Gama mudou-se esta noite para palcos mais celestiais. Fica a memória de um impecável colega e de um querido amigo", escreveu Herman José no Facebook.



Armando Gama encontrava-se internado no IPO de Lisboa.



O percurso na música



Armando Gama começou cedo a despertar para a música. Em 1957, tocava já harmónica. Em 1961 estudou acordeão e, em 1968, compõe um primeiro tema na guitarra. Formariua a primeira banda, os Lovebirds, em 1970. Estudaria ainda piano e solfejo na Academia de Música de Luanda.Em 1974, já em Lisboa, entra em contacto com músicos de diferentes géneros, assim como editoras discográficas.Armando Gama formará os Tantra em 1976, juntamente com Manuel Cardoso. Dois anos depois, integra o duo Sarabanda com Kris Köpke e assina com a editora PolyGram.. Canta o tema da série de desenhor animados "Bana e Flapi" e as canções de "Sport Billy".Forma os "Cânone" em 1981, com o guitarrista Zé Pino, o baixista "Kaipas" e o baterista "Xiquinho".Assinaria contrato com a editora Rádio Triunfo em 1982, tendo aí gravado o LP "Quase Tudo", primeiro disco a solo.Em 1986 assina com a Editora Discossete e grava dois singles: "No teu Abraço" e "Adoro Chopin".Em 1992, Armando Gama concorre ao XXX Festival RTP da Canção e é apurado com a canção "Se Eu Sonhar".Em 1999 inicia atuações regulares, ao piano, no Casino do Estoril, até julho de 2008. A 13 de Maio de 2006 apresenta o espetáculo "Armando Gama, o 5º Beatle". Grava um DVD experimental no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.A partir de abril de 2009, inicia uma ligação ao Palácio de Seteais, hotel do grupo Tivoli Hotels & Resorts, atuando ao piano à noite.. Foi excluído pela votação na internet.