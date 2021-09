Morreu aos 96 anos a escritora Isabel da Nóbrega

Com vida e obra ligadas ao feminismo em Portugal, a escritora e jornalista foi uma das fundadoras do jornal "A Capital". Isabel da Nóbrega recebeu várias distinções, entre elas o Prémio Camilo Castelo Branco com o romance de consagração "Viver Com os Outros", em 1965.