Morreu Catherine O’Hara, a “mãe” do sozinho em casa

Com uma carreira que atravessou mais de cinco décadas, O’Hara tornou-se uma das figuras mais respeitadas da comédia no cinema e na televisão.



Ficou mundialmente conhecida pelo papel em "Sozinho em Casa" em 1990, ao lado de Macaulay Culkin, um sucesso de bilheteira, papel que voltou a interpretar na sequela em 1992.



Em 2024, recordou o filme com carinho, questionando “é um filme perfeito, não é?”, disse à revista americana People, acrescentando que “foi adorável. Todas aquelas crianças que faziam de nossos filhos eram simplesmente adoráveis”.



Nascida no Canadá em 1954, Catherine O’Hara iniciou a carreira nos anos 1970, integrando o elenco e ajudando a criar o icónico programa humorístico canadiano Second City TV (SCTV).



A transição para o cinema aconteceu na década seguinte, com destaque para a comédia romântica "Nada Pessoal", ao lado de Donald Sutherland, e para a comédia negra "After Hours", em 1985, realizada por Martin Scorsese.

Em 1988, ainda alcançou maior projeção ao integrar o elenco de Beetlejuice, de Tim Burton, papel que voltou a desempenhar na sequela lançada em 2024.



O seu percurso no cinema incluiu também uma colaboração marcante com o realizador Christopher Guest, com quem trabalhou pela primeira vez em "Waiting for Guffman" (1996), seguindo-se "Best in Show", "A Mighty Wind" e "For Your Consideration".



Além dos papéis como atriz, O’Hara emprestou a voz a várias animações de sucesso, como "Chicken Little", "Over the Hedge", "Monster House", "Frankenweenie" e, mais recentemente, "The Wild Robot", em 2024. Na televisão, construiu uma carreira igualmente sólida, com participações em séries como The Larry Sanders Show, Six Feet Under, Curb Your Enthusiasm e 30 Rock.



Na série "Schitt’s Creek", Catherine O’Hara contracenou com Eugene Levy. A série é centrada numa família rica forçada a recomeçar do zero, tem seis temporadas e valeu-lhe um Emmy.



“É sempre mais divertido trabalhar com alguém que conhecemos”, disse ao jornal The Guardian em 2021. “Fico muito nervosa a fazer coisas sozinha - é muita pressão e parece exibicionismo. Com outra pessoa, podemos dividir o exibicionismo”.



Nos últimos anos, participou ainda em "A Series of Unfortunate Events" e em "The Last of Us", papel que lhe garantiu outra nomeação para os Emmy.



Mais recentemente, integrou a série de comédia "The Studio", com Seth Rogen, trabalho que lhe rendeu nomeações aos Emmy e aos Globos de Ouro.



Conhecida pela inteligência e subtileza das suas personagens, O’Hara explicava assim a sua ligação à comédia: “Sou sempre atraída por personagens que não fazem ideia da impressão que causam nos outros. Somos todos um pouco delirantes, na verdade, e eu adoro isso nos humanos e adoro representar isso”.



Catherine O’Hara deixa um legado na história da comédia, com personagens que continuam a atravessar gerações.