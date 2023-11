Morreu encenador e ator Carlos Avilez, fundador do Teatro Experimental de Cascais

Carlos Avilez deu entrada na terça-feira no Hospital de Cascais com uma indisposição. Morreu pelas 2h00 desta quarta-feira naquela unidade, vítima de paragem cardiorrespiratória.

Nascido em 1935, Carlos Vítor Machado, de nome artístico Carlos Avilez, estreou-se como ator em 1956 na Companhia Amélia Rey Colaço - Robles Monteiro. Ali trabalhou até 1963.Avilez fundou o Teatro Experimental de Cascais, que, no passado dia 13 de novembro, completou 58 anos.



O percurso profissional do ator e encenador passou por França, onde trabalhou com Peter Brook, e pela Polónia, país onde colaborou com Jerzi Grotowsky.



À margem da sua atividade no Teatro Experimental de Cascais, dirigiu Raúl Solnado no Teatro Villaret e, em 1970, foi director artístico e responsável pelo dia dedicado a Portugal na Expo70 em Osaka, no Japão. Para o ACARTE, dirigiu Hamlet, de Shakespeare, e Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente, de Natália Correia.



Em 1979 Avilez seria nomeado, com Amélia Rey Colaço, diretor da Companhia Nacional de Teatro I - Teatro Popular, no Teatro São Luiz.Carlos Avilez encenou também óperas, nomeadamente Carmen, Contos de Hoffmann, Kiu, As Variedades de Proteu, Ida e Volta, O Capote, Inês de Castro, Madame Butterfly e O Barbeiro de Sevilha.





No Teatro Nacional D. Maria II, Carlos Avilez dirigiu Pedro, o Cru, Guerras de Alecrim e Manjerona, Fígados de Tigre, O leque de Lady Windermere, Ricardo II, O Crime da Aldeia Velha, A maçom e Real Caçada ao Sol.



Foi ainda presidente do Instituto de Artes Cénicas, diretor do Teatro Nacional São João e diretor do Teatro Nacional D. Maria II.



Carlos Avilez era comendador pela Ordem do Infante D. Henrique, distinção recebida em 1995. Recebeu também as medalhas de Mérito Municipal da Câmara de Cascais, da Associação 25 de Abril e de Mérito Cultural da Secretaria de Estado da Cultura.



c/ Lusa