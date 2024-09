Morreu Maggie Smith. Atriz britânica de "Harry Potter" e "Downton Abbey" tinha 89 anos

"É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Maggie Smith", anunciaram os filhos Toby Stephens e Chris Larkin.



A estrela britânica de cinema faleceu, de acordo com a declaração da família, "pacificamente no hospital esta madrugada".



"Uma pessoa intensamente reservada, estava com amigos e familiares. Deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda da mãe e avó extraordinária".





A carreira de Maggie durou oito décadas, sido nomeada pela primeira vez para um Bafta por "Nowhere to Go" em 1958. Uma lenda do teatro e do cinema britânicos, Maggie Smith ganhou dois Oscars: por "The Prime of Miss Jean Brodie", em 1970, e "California Suite", em 1979.





Nos filmes de "Harry Potter", Maggie Smith interpretou a conhecida Professora Minerva McGonagall, famosa pelo chapéu pontiagudo de bruxa e as capacidades de transformação.



No drama de sucesso da ITV "Downton Abbey", interpretou Violet Crawley, a Condessa Viúva de Grantham, a grande matriarca que se destacava com citações polémicas durante as seis temporadas da série.





Com a interpretação da exigente aristocrata, ganhou um Globo de Ouro e três Emmys durante as seis temporadas. E embora se tenha recusado inicialmente a participar na adaptação da série para o cinema, a atriz acabou por encarnar novamente a personagem em dois filmes, em 2019 e 2022.







Durante a longa carreira, assumiu papéis diversos, de madre superiora ao lado de Whoopi Goldberg em "Do Cabaré Para o Convento" (1992), acompanhante neurótica em "Quarto com Vista Sobre a Cidade" (1986) ou idosa sem abrigo em "A Senhora da Furgoneta" (2015).



O último trabalho que fez foi "O Clube dos Milagres" em 2023, que estreou nos cinemas portugueses no fim de junho.





Margaret Natalie Smith nasceu a 28 de dezembro de 1934 em Ilford, Essex (sudeste da Inglaterra), e começou a subir aos palcos da Oxford Playhouse no início dos anos 1950. Posteriormente, ingressou no grupo teatral londrino de Old Vic, depois na do Royal National Theatre, onde teve bastante sucesso ao lado do primeiro marido, o ator Robert Stephens.





Sendo uma das artistas britânicas mais famosas e célebres, Maggie Smith era "Dame" desde 1989, Comandante da Ordem do Império Britânico desde 1990 e Companheira de Honra desde 2014, juntamente com Ian McKellen e Judi Dench, uma recompensa pelos serviços prestados ao país no campo das artes.





Smith foi casada duas vezes: primeiro com o ator Robert Stephens, entre 1967 e 1975, com quem teve dois filhos, e com Beverley Cross, desde 1975 e até ao seu falecimento em 1998.