Morreu o argumentista e produtor de videojogos Filipe Duarte Pina

Filipe Duarte Pina, que nasceu em Santarém a 12 de janeiro de 1979, estreou-se na banda desenhada em 2003 com Filipe Andrade e o irmão Rafael Pina, com a BD digital "Fraggers". O primeiro álbum de BD sairia em 2009, intitulado "BRK", também com Filipe Andrade.

Na BD, Filipe Duarte Pina fez igualmente as histórias curtas "Analepse" e "Saudade", com Filipe Andrade, e mais recentemente, a partir de 2021, assinou "Macho-Alfa", em colaboração com o desenhador Osvaldo Medina, tendo sido publicados três volumes.

À Lusa, o editor José Freitas, da editora A Seita, disse que o quarto volume deverá sair no outono, coincidindo com o festival AmadoraBD.

Durante duas décadas e acompanhando o desenvolvimento da Internet e da tecnologia, Filipe Duarte Pina trabalhou, sobretudo, no universo dos videojogos, em várias plataformas, como Nintendo, PlayStation e Xbox, e foi consultor e designer em jogos educativos e didáticos.

Tendo cofundado duas empresas na área de `gamming`, a Nerd Monkeys e a SeedStudios, Filipe Duarte Pina coproduziu, por exemplo, "Under Siege" (2011), o primeiro videojogo português para a PlayStation, comercializado na altura para mais de 60 países e em seis línguas diferentes.

"Murder in the Hotel Lisbon", "Express Killer" e "Out of Line" foram outros projetos de videojogos por ele produzidos.

Na biografia que disponibiliza na página oficial, Filipe Duarte Pina conta ainda que também deu aulas, nomeadamente na Escola Superior de Artes e Design (Porto), na Escola de Tecnologias Inovação e Criação (Lisboa) e cofundou uma pós-graduação em design de videojogos na IADE -- Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação (Lisboa).

De acordo com o editor José Freitas, o velório realiza-se na sexta-feira na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Assunção, em Almada, e o funeral seguirá no sábado para o cemitério do Feijó, no mesmo concelho.