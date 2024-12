Morreu o artista plástico moçambicano Noel Langa aos 86 anos

"A morte de Noel Langa abre um vazio irreparável na nossa Cultura e desafia à nova geração de artistas para o seu preenchimento", escreveu esta manhã o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, numa mensagem colocada na rede social Facebook, reconhecendo que "a cultura moçambicana está de luto".

Nyusi destacou que o "grande artista Noel dedicou a sua vida às artes e cultura, tendo retratado as suas vivências, experiências e a história de Moçambique na sua tela, por via do seu pincel, com inconfundíveis cores ricas e vibrantes".

"O Mestre ontem do `Bairro Indígena` elevou o bom nome de Moçambique além-fronteiras, sendo sem dúvida uma das referências das artes plásticas no nosso país, um verdadeiro Património Nacional", acrescentou o chefe de Estado.

Noel Langa nasceu em 1938 em Mandhlhakaze, província de Gaza, sul de Moçambique e em 1960 iniciou os estudos de Pintura Decorativa, começando depois a sua carreira artística.