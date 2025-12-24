Morreu o cineasta palestiniano Mohammad Bakri, conhecido por "Jenin, Jenin"

Bakri realizou este documentário sobre um confronto entre o Exército israelita e milícias palestinianas na chamada "Batalha de Jenin", no contexto da Segunda Intifada (2000-2005). A produção foi altamente polémica em Israel, onde um tribunal chegou a proibir a sua distribuição.

A obra não tem narrador; é, em vez disso, composta por entrevistas e relatos em primeira mão de pessoas daquela cidade da Cisjordânia que viveram os acontecimentos, com o objetivo de mostrar a perspetiva palestiniana da ocupação.

Israel considerou que o documentário distorce a realidade e "atenta contra a honra" dos soldados que nele aparecem.

Os tribunais debateram a veracidade do conteúdo do filme e proibiram a sua distribuição e exibição em Israel através de diversas decisões judiciais --- algumas das quais anuladas pelo Supremo Tribunal ---, numa batalha legal que terminou em 2021, data em que foi definitivamente confirmada a proibição da sua projeção em território israelita.

"Esta sentença pretende destruir-me, silenciar-me e dissuadir outros de abordar questões como as do documentário", disse Mohammad Bakri há quatro anos, numa entrevista concedida à agência de notícias espanhola EFE.

Nas últimas duas décadas, Bakri repetidamente reafirmou a sua determinação em denunciar via meios audiovisuais "a opressão que o povo palestiniano sofre".

Na "Batalha de Jenin", 52 palestinianos, entre os quais mulheres e crianças não-combatentes, foram mortos, bem como 23 soldados israelitas, num conflito de 11 dias que resultou também na destruição de cerca de 300 habitações palestinianas.

Bakri, pertencente ao segmento árabe-israelita da população, nasceu em 1953 na cidade de Bi`ina, numa família que foi expulsa durante a Nakba ("Catástrofe", em árabe), em que centenas de milhares de palestinianos fugiram das suas casas, após a guerra de 1948.

Em 1998, estreou-se como realizador com um filme intitulado "Nakba", para assinalar o 50.º aniversário daquele êxodo do povo palestiniano.

Estudou também Literatura Árabe e Teatro na Universidade de Telavive e atuou em teatros de todo o mundo, incluindo Países Baixos, Bélgica, França e Canadá.

Apareceu também em numerosos filmes, fazendo a sua estreia no grande ecrã como protagonista de "Hanna K." (1983), realizado pelo cineasta franco-grego Costa-Gavras, a que se seguiram outros títulos, como "Haifa" (1996) e "O Aniversário de Laila" (2008).

"Jenin, Jenin" foi exibido em Lisboa, no passado mês de março, no âmbito do ciclo de seminários "Middle East and North Africa", do Centro Estudos Internacionais, do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

