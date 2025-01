Morreu o escritor britânico David Lodge aos 89 anos

David Lodge nasceu a 28 de janeiro de 1935 em Dulwich, no sul de Londres. "Morreu em paz, com a família ao seu lado", adiantou a sua editora Vintage, uma marca da Penguin Random House.







“A sua contribuição para a cultura literária foi imensa, quer através da sua crítica, quer através dos seus romances magistrais e icónicos que já se tornaram clássicos", escreveu a sua editora Liz Foley, em comunicado.







A família do romancista disse estar "muito orgulhosa das suas realizações e do prazer que a sua ficção, em particular, proporcionou a tantas pessoas”, num comunicado da Penguin Random House.





David Lodge é considerado uma figura importante da literatura britânica, deixando mais de vinte romances e obras de não-ficção. Destacou-se pela sua trilogia "Campus", composta pelos romances "A Troca: Uma historia de duas universidades, de 1975, "O Mundo é pequeno", de 1984, e "Um Almoço Nunca é de graça", de 1988.





As últimas duas obras da trilogia valeram-lhe nomeações para o Prémio Booker.





c/agências