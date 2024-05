Morreu o escritor Casimiro de Brito aos 86 anos

O seu corpo vai estar em câmara ardente no Cemitério de Montes Claros, em Braga, entre as 09:30 e as 11:30 de sábado.

Poeta, romancista, contista e ensaísta, Casimiro de Brito tem mais de 50 obras publicadas, tendo sido distinguido com vários prémios ao longo da sua carreira literária.

Exerceu funções como vice-presidente da Associação Portuguesa de Escritores e presidente do P.E.N. Clube Português assim como da Association Européenne pour la Promotion de la Poésie, e desenvolveu, durante boa parte da vida, uma intensa atividade como divulgador da poesia.

"Imitação do prazer" e "Pátria sensível", na ficção, e "Negação da Morte", "Corpo Sitiado" e "Subitamente o Silêncio", na poesia, são algumas das suas obras.