Morreu o escritor espanhol Carlos Ruiz Zafón

Foto: Reuters

Morreu o autor da trilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos. O escritor espanhol Carlos Ruiz Zafón estava doente há vários anos e faleceu esta sexta-feira nos Estados Unidos, em Los Angeles, onde morava.

Com o "Cemitério dos Livros Esquecidos", o escritor conseguiu um êxito mundial e tornou-se o escritor espanhol mais lido no mundo.



Zafón foi o primeiro autor espanhol distinguido com o Prémio Correntes D'Escritas, em 2006, mas não chegou a vir à Póvoa de Varzim.



Como recorda a jornalista da Antena 1, Paula Machado.