Morreu o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado

(em atualização)







o Instituto Terra destaca que Sebastião Salgado "foi muito mais do que um dos maiores fotógrafos" do nosso tempo.



Ao lado da companheira, Lélia Salgado, "semeou esperança onde havia devastação e fez florescer a ideia de que a restauração ambiental é também um gesto profundo de amor pela humanidade". Numa publicação nas redes sociais,





A sua lente "revelou o mundo e suas contradições" e a sua vida "o poder da ação transformadora", destaca o Instituto Terra.



Da economia para a fotografia



Sebastião Salgado nasceu em Aimorés, Minas Gerais, no Brasil, a 8 de fevereiro de 1944, no coração da Mata Atlântica a que dedicaria várias décadas da sua vida.



Desde cedo esteve ligado a movimentos políticos e sociais contra a ditadura militar no Brasil. Estudante de economia e com uma carreira promissora à sua frente, Sebastião Salgado acabou por conhecer e explorar a paixão pela fotografia durante o exílio, em Paris, a partir dos anos 60.







Depois de algumas viagens a África como economista, Sebastião Salgado abandonou por completo a carreira para a qual estudara e foi aprendendo a transformar a máquina fotográfica numa extensão de si próprio.







Colaborou com jornais e revistas e apurou o traço pessoal que tornam as suas fotografias características e inconfundíveis. Nos anos 70 iniciou um dos seus primeiros grandes trabalhos fotográficos que o levou de volta à América Latina.







Em "Outras Américas" (1977-1984), Sebastião Salgado conviveu de perto com comunidades rurais isoladas e captou a vida de indígenas em realidades esquecidas.







Seguiu-se depois "Sahel - O fim do caminho" (1984-1986), em que trabalhou de perto com os Médicos Sem Fronteiras na Etiópia e no Sudão e depois "Workers" (1981-1991), em homenagem aos homens e mulheres que mudam o mundo com o trabalho manual.



Da desesperança a "Génesis"





Na década de 90, a Guerra do Golfo acaba por marcar o trabalho de Sebastião Salgado, com icónicas fotografias de incêndios em poços de petróleo. De seguida, em "Êxodos" (1993-1999), o fotógrafo retratou o fenómeno da migração em mais de 30 países do mundo.





Destaque para as imagens recolhidas em selvas remotas com hutus em fuga perante a repressão e massacre étnico, no Ruanda. Depois de testemunhar o pior da espécie humana, Sebastião Salgado mergulhou numa crise profunda de descrença.







“Tinha perdido toda a fé na humanidade”, confessou Salgado em várias ocasiões.







No final do século, por entre o desalento, Sebastião Salgado e Lélia Salgado iniciaram um trabalho de recuperação de um terreno familiar que tinham herdado e que tinha sido vítima da desflorestação, esgotado e sem vida.







O projeto de plantar de raiz uma pujante floresta de Mata Atlântica acabaria por ocupar o casal nos anos seguintes e deu também origem à Instituto Terra, uma organização não-governamental de defesa do ambiente que dinamizou ao lado da mulher.







Ao ver que a floresta se restabelecia ao fim de alguns anos de cuidado, um outro projeto floresceu: Génesis, uma "carta de amor à Terra" em que Sebastião Salgado se dedicou a fotografar paisagens e ecossistemas intocados pelo homem. Procurando os locais mais isolados do mundo, Salgado quis mostrar a beleza e imponência da natureza, mas também a sua fragilidade.







Destaque também para o documentário, Sal da Terra (2014), realizado por Wim Wenders e Juliano Salgado, filho de Sebastião Salgado, e que percorre a carreira do fotógrafo.







O fotógrafo foi membro das agências Sygma, Gamma e Magnum, tendo fundado também a Amazonas Images.



"Um dos maiores e melhores"







O presidente brasileiro, Lula da Silva, lamentou esta sexta-feira a morte de Sebastião Salgado. “Se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o mundo já produziu”, destacou.





Em Portugal, a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, lamentou a morte do fotógrafo e lembrou o "importantíssimo legado" na área da Fotografia.



"Com um percurso mundialmente reconhecido, Sebastião Salgado, através das imagens que nos legou, registadas a preto e branco, deixou um importante contributo no campo artístico, no fotojornalismo e na área documental", afirmou em comunicado.





Alfredo Cunha, um dos mais conhecidos e premiados fotógrafos portugueses, conheceu Sebastião Salgado nos anos 70, quando o fotógrafo brasileiro colaborava para o jornal O Século.