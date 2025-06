Morreu o pianista Alfred Brendel aos 94 anos

Citada pela BBC, aquela fonte revelou que "o compositor e poeta morreu de forma tranquila, na segunda-feira em Londres, na companhia dos entes queridos".

Alfred Brendel, que nasceu a 05 de janeiro de 1931 na antiga Checoslováquia e se naturalizou austríaco, despediu-se dos palcos em 2008 com uma série de concertos que incluiu Portugal, pondo fim a uma carreira de mais de 60 anos.

Brendel estudou piano, composição e direção de orquestra em Zagreb (Croácia) e Graz (Áustria) e a sua carreira internacional teve início depois de ter sido premiado em 1949 no Concurso Busoni.

Foi o primeiro pianista a realizar a gravação integral das obras para piano de Beethoven, sendo um dos mais elogiados intérpretes da obra deste compositor, assim como de Mozart, Haydn e Schubert.

Alfred Brendel, que fixou residência em Londres nos anos 1970, recebeu graus honoríficos de várias universidades, incluindo Oxford, Harvard e Yale. Em 1998 foi nomeado membro honorário da Orquestra Filarmónica de Viena. Em 2022, foi reconhecido com o doutoramento `honoris causa` em Letras, pela Universidade de Lisboa.

Na digressão internacional de despedida dos palcos em 2008, Alfred Brendel tocou na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, interpretando obras de Haydn, Mozart, Beethoven e Schubert. Nesse ano recebeu na Alemanha o prémio de carreira Herbert von Karajan.

Apesar de se ter afastado dos palcos -- e de ter sofrido uma progressiva perda de audição -, Alfred Brendel manteve-se ativo no contacto com o público em conferências sobre música ou em leituras de poesia.

O pianista é autor de poesia e ensaios, que revelavam não só o sentido de humor como um vasto conhecimento sobre assuntos além da música. Publicou, entre outros, o livro de poesia "One Finger Too Many", a compilação de ensaios e leituras "Music, Sense And Nonsense" e "A Pianist`S A-Z".

Em 2021, Alfred Brendel foi homenageado pelo Festival dos Capuchos, em Almada, e foi convidado para a conferência "My Musical Life", sobre o seu percurso artístico, acompanhado pelo filho, o violoncelista Adrian Brendel.