Morreu o radialista Armando Carvalhêda

Foram 50 anos de rádio dedicados por completo por Armando Carvalhêda.





Começou a trabalhar na rádio em 1972-1973, enquanto cumpria o serviço militar na Guiné. Mas um pouco antes, meio a brincar/meio a sério, no final dos anos 60, o radialista ajudou a fundar a Rádio Clube de Alcácer do Sal, a primeira radio pirata em Portugal.Nessa altura, estudava em Setúbal.Em 1976, na Emissão Nacional, inicia uma carreira na rádio, rica e imparável.O investigador musical e radialista João Carlos Calixto destaca o papel de Armando Carvalhêda na divulgação da música portuguesa, no seu último trabalho radiofónico, em que dava voz aos músicos portugueses e à música do universo lusófono.