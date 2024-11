Mostra de Fotografia e Autores. Mercado de Arroios com exposições sobre Algarve e Litoral Alentejano

Entre os locais que acolhem esta iniciativa está o Mercado de Arroios com cinco exposições: sobre a vida dos imigrantes na agricultura intensiva do litoral Alentejano; sobre o turista algarvio na sua bolha de ilusória felicidade; sobre credos religiosos que coexistem pacificamente em Lagoa; sobre a vida dos migrantes na indústria do turismo Algarvio.









As exposições de Fotografia que o visitante pode ver no Mercado de Arroios até ao final do mês são: "Ponto de Chegada", de André Rodrigues; "Filhos do Sol - A Busca do Idílico", de Augusto Brázio; "Paraíso", de Lara Jacinto; "Prospectus", de Paulo Catrica e "Corações ao Alto", de Valter Vinagre.





. Integram aque está a apresentar 20 exposições de fotógrafos em vários locais da cidade mas o ponto central são os Jardins do Bombarda, no quadro da parceria com a cooperativa Largo Residências.



A Antena 1 visitou esta Mostra de fotografias no Mercado de Arroios, que está patente até dia 30 de novembro.