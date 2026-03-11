Cultura
"Mr. Nobody Contra Putin" pode ser visto nas salas de cinema portuguesas
O filme "Mr. Nobody Contra Putin" dá a conhecer como as ideologias de Putin são transmitidas nas escolas. O documentário reúne as filmagens que um jovem professor fez numa escola primária em Karabash, pertos dos Montes Urais, na Rússia.
A intenção era mostrar como a propaganda de Putin chega aos mais pequenos. O filme recebeu o Bafta de Melhor Documentário. Pavel "Pasha" Talankin, correu muitos riscos recordou o realizador norte-americano David Borenstein.
"Mr. Nobody Contra Putin" recebeu, também, um prémio no Festival de Sundance e o filme está nomeado para Óscar de melhor documentário.
