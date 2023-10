Mudança para Mafra. Museu Nacional da Música fecha portas em Lisboa

Fotos: Arlinda Brandão - Antena 1

O Museu Nacional da Música em Lisboa encerra esta segunda-feira as portas, quase 30 anos depois de abrir. Funcionou a partir de 1994 na estação de Metro do Alto dos Moinhos. Inicia-se agora o processo de mudança para a ala norte do Palácio Nacional de Mafra.