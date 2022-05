Mulheres que Contam. Ana Sousa Dias

Ana Sousa Dias – fez reportagem, entrevista, crónica, notícias, online, trabalhou na imprensa, agência de notícias, rádio e televisão.





José Luís Severo - Minas do Lousal







Distinguida com vários prémios, entre eles, o Grande Prémio Gazeta atribuído pelo Clube de Jornalistas.



O jornalismo abriu-lhe portas a pessoas e realidades às quais não teria tido acesso, se não fosse jornalista.



"Um bom entrevistador não consegue fazer nada se o entrevistado não tiver nada para dizer, mas eu acho à partida que todas as pessoas têm coisas para dizer… a questão do ‘ego’, a coisa ‘alfa’ pode prejudicar quando se está a fazer uma entrevista … a preparação é que é essencial", conta Ana Sousa Dias.







"O meu sonho nesta função é ajudar as pessoas a perceber como é que se vê televisão, a desmistificar, a traduzir… porque ver televisão também se aprende."