Mulheres que Contam. Helena Roseta

O nosso tempo é o tempo que estamos a viver. O nosso tempo é hoje.Helena Roseta tem uma vida longa de acontecimentos: a que assistiu, nos quais participou, e aqueles que fez acontecer, "passei por tantos sítios, tantas pessoas".Mas cada dia é um dia, e Helena Roseta vive no presente do indicativo, gosta de se levantar de manhã e pensar que está a estrear um dia. E todos os dias têm de ter uma coisa boa. Algo que ensinou às filhas.Estar na reforma não implica estar parada e sublinha: "muda de vida se não estás satisfeito", como diz António Variações, “estás sempre a tempo de mudar”, porque as pessoas, muitas vezes, quando envelhecem, esquecem-se que podem mudar de vida.





Numa vida dedicada às questões da habitação digna e da cidadania participativa, em 2020, no pico da pandemia, Helena Roseta juntou-se com amigos médicos e arquitectos para elaborar uma proposta de programa para colmatar os problemas dos mais vulneráveis. Desta proposta, nasceu o programa: um programa público, participativo, transversal a 7 ministérios, multissectorial que resolve problemas de comunidades vulneráveis, quer na área do ambiente, quer a nível social, económico ou a nível urbanístico, em periferias, bairros com problemas, ou aldeias. De simples compreensão e acesso, o programa tornou-se um sucesso, ou como disse um líder da comunidade cigana em Coimbra "as associações ciganas não têm dinheiro para fazer candidaturas, mas neste programa conseguimos". Cada projecto é dotado de cerca de 50 mil euros, mas a mais valia encontra-se na energia positiva, na vontade de fazer das comunidades. "A energia que colocam nas coisas não tem preço", acrescenta Helena Roseta, "muitas pessoas que têm responsabilidade política desconhecem essa energia que existe na sociedade portuguesa – a sociedade civil é que tem força”.





Para Helena Roseta, assim como "exigimos o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, a Segurança Social pública, também temos de exigir que o Estado e os municípios cumpram os seus deveres em matéria de habitação". Porque, tal como consta na Constituição, a habitação é um direito fundamental.