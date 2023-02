Mulheres que Contam. Sara Barriga Brighenti

Na escola António Arroio, interessou-se pelos têxteis e tecidos, pelo vestir como uma matéria cultural – aprendendo a cultura ancestral para trazê-la para o mundo contemporâneo.



A mãe de uma colega de escola, que trabalhava na Fundação Calouste Gulbenkian, oferecia-lhes bilhetes para assistir aos ensaios gerais da Companhia de Dança. Ver dança contemporânea formou o seu olhar, juntamente com as outras visões do mundo possíveis que os professores e colegas da António Arroio lhe deram.

Como estudante de Belas Artes, apercebeu-se de que o que a interessava era o espaço, a relação entre o espaço e os objectos, e a relação com o público.



Em 1997, uma bolsa Erasmus leva-a a Bruxelas – uma cidade cosmopolita efervescente, com uma enorme e variada oferta cultural – ali desdobra os estudos por duas escolas: a francófona La Cambre e outra flamenga, onde encontrou docentes que tinham um pensamento sobre a cultura muito perto daquilo que a própria Sara queria explorar.

O seu trabalho foi uma intervenção numa casa desocupada da cidade de Bruxelas, reflectindo sobre o que significa o “desinstalar famílias” de casas.



“Essas famílias tinham saído do bairro, porque aí ia ser construído o bairro europeu, todo o conjunto de edifícios para a Comunidade Europeia, mas finalmente não foram usadas e foram abandonadas. Então esta ideia da intimidade que foi desapropriada do seu lugar, este lugar de memórias em que nós sentimos a presença das pessoas, mas que, efectivamente, já lá não estão, era o que de facto me interessava explorar. E entre a escola La Cambre, em que eu tenho oficinas extraordinárias, em que eu trabalhava serigrafia porque me interessava muito trabalhar os têxteis por esta ideia presença/ ausência – e na escola flamenga em que tinha uns tutores que me deram a conhecer artistas e me ajudaram a formar este pensamento e a escrever este conceito do trabalho – eu consegui o melhor dos dois mundos.”











Sara Barriga Brighenti regressa no final da Expo ’98 a Lisboa. Nesse fim de século, estava a formar-se um pensamento sobre o que é a mediação, o que é a educação em museus, como falar de arte contemporânea para públicos vários. Enquanto trabalha no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, continua a dar aulas no ensino secundário. Entre o normativo escolar, ou a avaliação dos alunos, e o despertar da consciência através das artes fica o mundo inteiro.



É convidada para pensar o serviço educativo do Museu Casa das Histórias Paula Rego com o objectivo de educar para a cidadania, para formar indivíduos criativos e com massa crítica.



Aproximar os públicos e a cultura, aproximar os públicos e os museus, leva a um inesperado e até misterioso convite…

Aproximar os públicos e a cultura, aproximar os públicos e os museus, leva a um inesperado e até misterioso convite…







O resultado foi um museu tecnológico, multimédia, com o projecto de museografia a cargo do O Banco de Portugal convida-a a pensar um museu, ainda inexistente, para a sua colecção numismática e notafílica, abordando, simultaneamente, a história do dinheiro. Entregam-lhe dois catálogos da colecção e, ao abri-los, caem por terra todas as dúvidas que Sara pudesse ter: na colecção de moedas está espelhada toda a História de Arte – em cada moeda, está contida a arte, a expressão artística, as manifestações da História da Humanidade.O resultado foi um museu tecnológico, multimédia, com o projecto de museografia a cargo do designer Francisco Providência , longe do clássico museu de vitrines. Sara Barriga Brighenti foi directora do Museu do Dinheiro, sendo responsável pela instalação do museu, pelo plano de exposições, edições, e muito mais.



Quando é inaugurado, Sara lembrou-se de trazer a arte contemporânea para o espaço . Porque “é um espaço da cidade, contemporâneo, é um espaço de divergência e, necessariamente, não pode ser um espaço neutro. Aqui assumindo a ideia de um projecto de um museu como um projecto político, em as vozes dos artistas têm toda esta dissonância e criatividade e trouxeram formam muito diferentes de olhar para a colecção.”

Uma década depois, Sara Barriga Brighenti regressa às Artes, potenciando o seu conhecimento em matéria de Educação e de Artes e Cultura. Torna-se subcomissária do Plano Nacional das Artes.



Na Conferência do Porto Santo, em 2021, foi elaborada a aos cidadãos europeus, para que se responsabilizem pelo horizonte cultural comum.



Na Conferência do Porto Santo, em 2021, foi elaborada a Carta do Porto Santo como um mapa orientador de princípios e de recomendações para aplicar e desenvolver um paradigma de democracia cultural na Europa. A Carta dirige-se a decisores políticos europeus; às organizações e instituições culturais e educativas; e

A pandemia tornou evidente a importância, mesmo que inconsciente, que a Cultura tem na vida e bem-estar das pessoas e comunidades. O usufruto, preservação e criação de Cultura é um direito constitucional. E é um garante de uma democracia e cidadania plenas, porque incentiva o pensamento crítico, e suporta um olhar diversificado sobre o mundo.







A pandemia trouxe a necessidade de criar um conjunto de materiais de suporte online para toda a comunidade escolar. E mergulhar nos recursos educativos do Plano Nacional das Artes é puro prazer: www.pna.gov.pt/recursos-educativos/





Qualquer agrupamento de escola pode aderir ao Plano, enviando o seu pedido para info@pna.gov.pt





Num século pensado nas mulheres como protagonistas, Sara Barriga Brighenti nomeia, como figuras de referência, aquelas que são suas companheiras, as mulheres que a inspiram, a quem volta nas suas leituras. Uma delas é Sophia de Mello Breyner, não só na sua figura como poeta, mas como escritora para a infância, e também como a mulher política que também está na Assembleia Constituinte e vem defender os direitos culturais dos cidadãos.



Outra figura importante é, naturalmente, Paula Rego.

Outra figura importante é, naturalmente, Paula Rego.

E depois há outras escritoras, pela forma como viveram a sua vida, mas também pelo que escreveram, pelo seu trabalho, Clarisse Lispector, a Susan Sonntag, mas também Agustina Bessa Luís, ou Marguerite Duras…



Enquanto professora, ou free lancer nunca se sentiu discriminada, mas mais tarde, quando assumiu lugares de liderança, e quando muda para o contexto do mundo da economia e finança, sente, pela primeira vez, de uma maneira mais óbvia, que existem diferenças de oportunidades entre mulheres e homens.

Mas acrescenta:



“Para ser justa, também, é qualquer coisa que as instituições estão a tentar procurar alterar, mas há um grande trabalho a fazer. E, não queria circunscrever a igualdade de oportunidades na diferença entre homens e mulheres, mas também de pessoas de origens muito diferentes, com deficiência ou sem deficiência. Numa perspectiva de igualdade há ainda um mundo a transformar.”









Casada com um artista, Paulo Brighenti , a própria subcomissária do Plano Nacional das Artes reflecte sobre o que significa isto de trabalhar no tempo de lazer dos outros, e de como é difícil equilibrar a vida pessoal e profissional.

“O ser mãe dá-nos um sentido de responsabilidade muito grande que é o de passar aos nossos filhos aquilo em que acreditamos. Eu acho que temos um tempo muito curto para o fazer. A formação dos valores, não é da identidade, mas aquilo que, de facto, levamos para a vida como as nossas crenças, forma-se num tempo muito curto da nossa vida, muito inicial, eu acredito até aos 12 anos; depois, consolidamos, podemos mudar também.



A voragem de um trabalho que não tem fins-de-semana – tudo isto é um entusiasmo, tudo isto se faz com imenso sentido de missão, de gosto – mas também tudo isto nos coloca a questão de sabermos se estamos a saber fazer bem esta divisão entre vida pessoal e profissional.



Eu vivo com um artista plástico, com um pintor, para um artista também não existe diferença entre o mundo pessoal e o mundo profissional. As minhas filhas já nasceram neste contexto, e eu acho que nós tentamos fazer de todos, momentos felizes. nem sempre conseguimos.



Mas, talvez, nestes mundos de missão, em que o trabalho é uma missão, essa diferença seja mais esbatida, e passa a ser uma forma de estar no mundo, e não uma diferença entre dois mundos.”



Numa vida impregnada de arte, não admira que o teatro, o cinema, a leitura, e o desenho façam parte dos seus tempos livres, bem como estar na natureza, e não fazer nada! Na leitura destaca o gosto por histórias de vida, biografias, seja ficções, ou não.

Mas, talvez, nestes mundos de missão, em que o trabalho é uma missão, essa diferença seja mais esbatida, e passa a ser uma forma de estar no mundo, e não uma diferença entre dois mundos.”Numa vida impregnada de arte, não admira que o teatro, o cinema, a leitura, e o desenho façam parte dos seus tempos livres, bem como estar na natureza, e não fazer nada! Na leitura destaca o gosto por histórias de vida, biografias, seja ficções, ou não.

“Gostei muito de ler os 4 livros da Elena Ferrante, Italo Calvino pela forma como traz a cultura e a imaginação, e nos propõe pensar para além do que é comum, e leio muitos ensaios, talvez essa seja mesmo o grande volume da minha leitura, porque sou também muito apaixonada pelo conhecimento, e sobre áreas de conhecimento que, naturalmente, tocam sempre a cultura, mas que abrem o espectro da cultura para a ciência, ou até para as questões sociais, para a economia – foi uma área que nunca pensei, mas que é absolutamente apaixonante.”



O seu mote de vida inscreve-se no optimismo que a move e lhe dá energia. Sendo uma pessoa optimista, entende os obstáculos que a vida lhe coloca como desafios.



“Eu tenho de ser capaz de amanhã fazer melhor, mesmo que seja mais difícil, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, mas é um mote de esperança de que eu vou ser capaz.”