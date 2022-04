Município de Mira investiu 566 mil euros no Estádio Municipal

"Era uma infraestrutura que tinha um piso sintético e que precisava de um equipamento, nomeadamente em termos de balneários de apoio a equipas de formação, equipas jovens e até mesmo equipas seniores, que já não tinham qualidade e não ofereciam condições para os utilizadores", disse à agência Lusa o presidente do Município de Mira, Raul Almeida.

Agora aquele espaço está capaz para "receber qualquer tipo de competição a nível nacional e a nível internacional, porque cumpre com todas as regras e tem todas as condições de conforto e de higiene para os atletas", sublinhou.

Trata-se de uma obra que incluiu a construção de quatro balneários para equipas, dois balneários para árbitros e a construção de bancadas, com capacidade para 130 lugares sentados e cobertos.

A empreitada integrou ainda a construção de salas de apoio ao clube, como, por exemplo, sala de treinadores, departamento médico, lavandaria, sala de arrumos de equipamentos de jogo, sala de apoio, zona técnica e ainda uma sala polivalente.

O estádio "dá para fazer vários jogos em simultâneo, torneios de jovens, porque tem quatro balneários", frisou.

A estrutura antiga foi demolida por não apresentar as "condições necessárias para receber jogos", tendo merecido uma intervenção no valor de cerca de 566 mil euros.

A inauguração dos balneários e da bancada do Estádio Municipal de Mira vai decorrer no sábado, pelas 16:00.

A ideia é ainda criar "mais atratividade" ao equipamento para que mais gente possa usufruir daquele espaço.

O autarca deu ainda nota de que estão previstos mais investimentos na área desportiva.

"Neste momento estamos a fazer um piso sintético do Campo Lago Mar, na Praia de Mira. Estamos também a orçamentar e a preparar um sintético no Seixo", no Campo do Fojo, na freguesia do Seixo, em Mira, adiantou.

Outra das intervenções refere-se à obra de melhoramento do Pavilhão Municipal de Mira e também na Pista Municipal de corta-mato.

Foi ainda protocolado a requalificação das infraestruturas do pavilhão Clube Domus Nostra, no valor de 150 mil de euros.

A ideia é também aumentar a rede de parques `fitness`, bem como aumentar e melhorar a pista ciclopedonal, com o objetivo de incentivar à "mobilidade sustentável".