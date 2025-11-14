Museóloga Joana Sousa Monteiro eleita para conselho executivo do ICOM

Já o arqueólogo Luís Raposo, que foi membro do conselho executivo do ICOM entre 2022 e este ano e, já antes, tinha presidido ao ICOM-Europa, falhou a eleição para vice-presidente da organização internacional, como confirmou o próprio à Lusa.

"É com enorme satisfação que o ICOM Portugal congratula Joana Sousa Monteiro pela sua eleição para o Conselho Executivo do ICOM. Esta eleição é um reconhecimento do seu profissionalismo, dedicação e contributo contínuo para o setor museológico, elevando a representação portuguesa no panorama internacional", pode ler-se numa mensagem publicada nas redes sociais da secção portuguesa do ICOM, na qual é endereçado um agradecimento a Luís Raposo "por todo o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos no ICOM".

A historiadora e museóloga Joana Sousa Monteiro, diretora do Museu de Lisboa, é corresponsável pelo Comité para o Plano Estratégico do ICOM, desde 2022. Presidiu ao Comité Internacional do ICOM para os Museus de Cidade (2016-2022) e foi secretária da direção do ICOM Portugal (2014-2016).

O ICOM Portugal saudou, ainda, Mário Antas pelo segundo mandato na direção ICOM-Europa, dirigido pela francesa Juliette Raoul-Duval, como um "reconhecimento do trabalho desenvolvido em prol da comunidade museológica portuguesa e do contributo ativo de Portugal no panorama internacional dos museus".

As eleições para o Conselho Executivo e o Conselho Consultivo do ICOM internacional realizaram-se durante a assembleia geral trienal da organização, que termina na segunda-feira no Dubai.

Luís Raposo assinalou ainda que, também hoje, na Assembleia Geral do ICOM, seria lançado o livro que resulta da conferência internacional "Aos Museus, Cidadãos!", coorganizada pelo ICOM e pela Museus e Monumentos de Portugal, no âmbito das comemorações do cinquentenário do 25 de Abril de 1974.