Inicialmente ocupava uma sala do Hospital do Desterro, mas quando o hospital fechou, foi transferido para o Salão Nobre do Hospital dos Capuchos.



Nem toda a gente tem coragem para entrar neste museu e há quem saia indisposto depois de ver o que guardam os armários de madeira., com o objetivo de homenagear o médico dermatologista Luís Alberto de Sá Penella e também para salvaguardar umaAs figuras de cera foram criadas entre meados dos anos 30 e 40 do século XX e o processo de criação era relativamente simples, explica Carlos Boavida, do Gabinete de Património da ULS de São José: "Era colocada uma matéria gordurosa sobre a área a reproduzir, era colocado o gesso com ligaduras para fazer o molde e depois o negativo da lesão era preenchido com ceras em fusão, que, após arrefecidas, eram pintadas para lhes dar o maior realismo possível.".As figuras de cera têm um aspeto muito realista e representam várias doenças e várias partes do corpo.Carlos Boavida, que orienta as visitas guiadas, conta à Antena 1 que há até quem visite o museu em busca de um diagnóstico: "Ela disse:".Carlos Boavida relembra ainda que,: "Porque infelizmente, estas doenças estão a ressurgir. A sífilis e a gonorreia estão em grande expansão neste momento. Essas doenças que estavam controladas, enquanto se usava o preservativo, deixaram de estar".Na visita guiada ao museu, conhece-se a história da dermatologia portuguesa e muitos factos curiosos. Um deles é o facto de estas doenças terem criado modas, explica Carlos Boavida:Mas as curiosidades não ficam por aqui:. Um deles foi Thomaz de Mello Breyner, médico que criou, no Hospital do Desterro, a consulta para doenças sifilíticas e venéreas.Carlos Boavida conta detalhes sobre os textos do diário do médico, entre apontamentos das consultas e desabafos políticos e pessoais, deixou 50 volumes que estão atualmente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Uma das páginas falava sobre a neta, Sophia de Mello Breyner: "A Shisha era a Sophia de Mello Breyner, a neta de Thomaz de Mello Breyner. Quando vinha a Lisboa, ia muitas vezes com o avô ao hospital e ia fazer a ronda das enfermarias com ele. Ele conta que".