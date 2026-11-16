Cultura
Museu da Dermatologia. Entre doenças que criaram modas e poemas que encheram salas de hospital
Uma coleção de 254 figuras de cera realistas, que retratam problemas extremos na pele.
Nem toda a gente tem coragem para entrar neste museu e há quem saia indisposto depois de ver o que guardam os armários de madeira.
O Museu da Dermatologia Portuguesa foi criado em 1955, com o objetivo de homenagear o médico dermatologista Luís Alberto de Sá Penella e também para salvaguardar uma coleção de 254 figuras de cera, que retratam doenças na pele.Inicialmente ocupava uma sala do Hospital do Desterro, mas quando o hospital fechou, foi transferido para o Salão Nobre do Hospital dos Capuchos.
As figuras de cera foram criadas entre meados dos anos 30 e 40 do século XX e o processo de criação era relativamente simples, explica Carlos Boavida, do Gabinete de Património da ULS de São José: "Era colocada uma matéria gordurosa sobre a área a reproduzir, era colocado o gesso com ligaduras para fazer o molde e depois o negativo da lesão era preenchido com ceras em fusão, que, após arrefecidas, eram pintadas para lhes dar o maior realismo possível. Nos casos em que fosse necessário, eram acrescentados olhos de vidro, pelos e cabelos naturais".
As figuras de cera têm um aspeto muito realista e representam várias doenças e várias partes do corpo.
Carlos Boavida, que orienta as visitas guiadas, conta à Antena 1 que há até quem visite o museu em busca de um diagnóstico: "Ela disse: Não, não, eu não quero fazer visita nenhuma. Eu tenho aqui um problema, aqui nas minhas costas, e já fui ali ao serviço de dermatologia e eles não conseguem descobrir o que é. Venho aqui porque disseram-me que havia aqui um museu de dermatologia muito bom e eu venho ver se, eventualmente, está aqui aquilo que eu tenho, se está aqui no museu". Carlos Boavida relembra ainda que, numa altura em que as infeções sexualmente transmissíveis estão a aumentar na Europa, é importante espalhar conhecimento sobre estas matérias: "Porque infelizmente, estas doenças estão a ressurgir. A sífilis e a gonorreia estão em grande expansão neste momento. Essas doenças que estavam controladas, enquanto se usava o preservativo, deixaram de estar".
Na visita guiada ao museu, conhece-se a história da dermatologia portuguesa e muitos factos curiosos. Um deles é o facto de estas doenças terem criado modas, explica Carlos Boavida: "A moda das luvas compridas, chamadas luvas de ópera, para esconder as feridas que havia nos braços. A moda da maquilhagem muito branca na cara, para disfarçar as feridas de sífilis".
Mas as curiosidades não ficam por aqui: é no Museu da Dermatologia que se conhece também a história dos médicos que foram importantes para as evoluções nas doenças. Um deles foi Thomaz de Mello Breyner, médico que criou, no Hospital do Desterro, a consulta para doenças sifilíticas e venéreas.
Carlos Boavida conta detalhes sobre os textos do diário do médico, entre apontamentos das consultas e desabafos políticos e pessoais, deixou 50 volumes que estão atualmente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Uma das páginas falava sobre a neta, Sophia de Mello Breyner: "A Shisha era a Sophia de Mello Breyner, a neta de Thomaz de Mello Breyner. Quando vinha a Lisboa, ia muitas vezes com o avô ao hospital e ia fazer a ronda das enfermarias com ele. Ele conta que Sophia de Mello Breyner, com nove anos, declamava poesia para entreter as mulheres, as que estavam internadas na consulta de doenças venéreas".
O Museu da Dermatologia Portuguesa fica no Salão Nobre do Hospital dos Capuchos e pode ser visitado todas as quartas-feiras, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. A entrada é gratuita.
O Museu da Dermatologia Portuguesa foi criado em 1955, com o objetivo de homenagear o médico dermatologista Luís Alberto de Sá Penella e também para salvaguardar uma coleção de 254 figuras de cera, que retratam doenças na pele.Inicialmente ocupava uma sala do Hospital do Desterro, mas quando o hospital fechou, foi transferido para o Salão Nobre do Hospital dos Capuchos.
As figuras de cera foram criadas entre meados dos anos 30 e 40 do século XX e o processo de criação era relativamente simples, explica Carlos Boavida, do Gabinete de Património da ULS de São José: "Era colocada uma matéria gordurosa sobre a área a reproduzir, era colocado o gesso com ligaduras para fazer o molde e depois o negativo da lesão era preenchido com ceras em fusão, que, após arrefecidas, eram pintadas para lhes dar o maior realismo possível. Nos casos em que fosse necessário, eram acrescentados olhos de vidro, pelos e cabelos naturais".
As figuras de cera têm um aspeto muito realista e representam várias doenças e várias partes do corpo.
Carlos Boavida, que orienta as visitas guiadas, conta à Antena 1 que há até quem visite o museu em busca de um diagnóstico: "Ela disse: Não, não, eu não quero fazer visita nenhuma. Eu tenho aqui um problema, aqui nas minhas costas, e já fui ali ao serviço de dermatologia e eles não conseguem descobrir o que é. Venho aqui porque disseram-me que havia aqui um museu de dermatologia muito bom e eu venho ver se, eventualmente, está aqui aquilo que eu tenho, se está aqui no museu". Carlos Boavida relembra ainda que, numa altura em que as infeções sexualmente transmissíveis estão a aumentar na Europa, é importante espalhar conhecimento sobre estas matérias: "Porque infelizmente, estas doenças estão a ressurgir. A sífilis e a gonorreia estão em grande expansão neste momento. Essas doenças que estavam controladas, enquanto se usava o preservativo, deixaram de estar".
Na visita guiada ao museu, conhece-se a história da dermatologia portuguesa e muitos factos curiosos. Um deles é o facto de estas doenças terem criado modas, explica Carlos Boavida: "A moda das luvas compridas, chamadas luvas de ópera, para esconder as feridas que havia nos braços. A moda da maquilhagem muito branca na cara, para disfarçar as feridas de sífilis".
Mas as curiosidades não ficam por aqui: é no Museu da Dermatologia que se conhece também a história dos médicos que foram importantes para as evoluções nas doenças. Um deles foi Thomaz de Mello Breyner, médico que criou, no Hospital do Desterro, a consulta para doenças sifilíticas e venéreas.
Carlos Boavida conta detalhes sobre os textos do diário do médico, entre apontamentos das consultas e desabafos políticos e pessoais, deixou 50 volumes que estão atualmente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Uma das páginas falava sobre a neta, Sophia de Mello Breyner: "A Shisha era a Sophia de Mello Breyner, a neta de Thomaz de Mello Breyner. Quando vinha a Lisboa, ia muitas vezes com o avô ao hospital e ia fazer a ronda das enfermarias com ele. Ele conta que Sophia de Mello Breyner, com nove anos, declamava poesia para entreter as mulheres, as que estavam internadas na consulta de doenças venéreas".
O Museu da Dermatologia Portuguesa fica no Salão Nobre do Hospital dos Capuchos e pode ser visitado todas as quartas-feiras, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. A entrada é gratuita.
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