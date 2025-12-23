Museus e monumentos públicos encerrados nos dias 24 e 31

Em comunicado, a empresa pública Museus e Monumentos de Portugal (MMP) anunciou que "em virtude da tolerância de ponto concedida aos trabalhadores da MMP nos dias 24 e 31 de dezembro, os [seus] museus, monumentos e palácios estarão encerrados ao público nessas datas".

A empresa recorda os encerramentos também nos feriados de 25 de dezembro e 01 de janeiro, salientando que quem tiver bilhete para 24 e 31 pode trocá-lo ou pedir o reembolso.

Já o instituto público Património Cultural assinala, em comunicado, que devido à tolerância de ponto concedida pelo Governo, "todos os serviços do Património Cultural, I.P. estarão encerrados, incluindo os sítios e monumentos".

A MMP tem sob a sua gestão espaços como o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, em Lisboa, o Castelo de Guimarães, os mosteiros de Alcobaça e da Batalha e os museus nacionais de Arte Antiga, Soares dos Reis, da Música, entre os 38 sob a sua tutela.

Já o Património Cultural gere cerca de duas dezenas de equipamentos e sítios como a gruta do Escoural, em Montemor-o-Novo, mosteiros como os de Arouca, Grijó e Santa Clara a Velha.