Navio Endurance de Ernest Shackleton descoberto ao largo da Antártida

“Estamos muito emocionados por termos localizado e capturado imagens do Endurance”, disse Mensun Bound, diretor da expedição de exploração organizada pela Falklands Maritime Heritage Trust.

“Está muito orgulhoso no fundo do mar, intacto e em brilhante estado de conservação. Até se pode ver “Endurance” arqueado na popa. (…) Este é um marco na história polar”, refere Bound.



O navio foi descoberto a cerca de seis quilómetros do local do naufrágio, registado então pelo capitão Worsley e cem anos depois da morte do explorador Ernest Shackleton.





Em 1914, o explorador anglo-irlandês Ernest Shackleton embarcou no Endurance para a sua terceira viagem à Antártida. Planeava atravessar a região via Pólo Sul. Mas em 1915, o barco encalhou e afundou-se ao fim de 10 meses, esmagado pelo gelo.

A expedição tornou-se lendária por causa das condições de sobrevivência da tripulação. Eram 28 elementos e todos sobreviveram. Acamparam por meses no gelo antes deste derreter. Ernest Shackleton e seus companheiros partiram em pequenas embarcações para a ilha Elefante, ao largo da Península Antártida.

Da ilha, fizeram uma viagem de 1.300 quilómetros até à ilha de Geórgia do Sul, com o barco "James Caird", tendo chegado ao seu destino 16 dias depois, corria o ano de 1916. Shackleton terá montado uma operação para resgatar os homens que esperavam na ilha Elefante, trazendo-os para casa sem que houvesse qualquer perda de vidas.

A expedição de busca, que envolveu cerca de 100 pessoas, partiu da Cidade do Cabo a 5 de fevereiro, num quebra-gelo sul-africano.



A expedição Endurance22 usou tecnologia de ponta, incluindo dois drones submarinos, para explorar a área, que Shackleton descreveu na altura como "a pior parte do pior mar do mundo" devido às suas condições de gelo.





Nico Vincent, responsável pelo projeto subaquático, revela que “Tecnologias submarinas de última geração foram implantadas para alcançar este resultado”.

Estudos sobre alterações climáticas

A expedição não se cingiu à procura dos destroços do navio, tendo sido conduzidas centenas de horas de estudos relacionados com as mudanças climáticas.

