Negociações "muito avançadas" para Fundação Carter ser observadora eleitoral em Angola diz UNITA

O presidente da UNITA, Adalberto Costa Junior, na oposição em Angola, disse hoje que estão "muito avançadas" as negociações para que a Fundação Carter possa ser um dos observadores às eleições de 2027.

"Estivemos a percorrer os corredores do Parlamento Europeu para ter a presença da observação eleitoral da União Europeia nas eleições de 2027, uma presença que tem sido permanentemente negada pelo Governo", liderado por João Lourenço, disse o candidato presidencial da UNITA, na apresentação do seu livro sobre o processo eleitoral de 2022, esta tarde em Lisboa.

"O governo tem aceite missões de observação eleitoral apenas de países africanos, e não todos, só os `primos` acreditados, os que consegue controlar, não é com todos, e temos de acabar com isso, e podemos ter eleições em 2027 já observadas pela Fundação Carter", acrescentou.

As negociações, apontou, estão "muito avançadas, e já que o Governo adora andar tanto nos braços dos americanos, eu gostava de ver o Governo a dizer `não, obrigado, não quero a Fundação Carter`", ironizou.

O presidente da UNITA reconhece que é ao Governo que, legalmente, cabe o convite para as missões que tradicionalmente são convidadas para aferir o processo eleitoral, mas considera que se o Governo não quer missões que não sejam africanas, então também não deve pedir apoios financeiros e logísticos, ou cooperação e assistência a entidades norte-americanas ou europeias.

Durante a apresentação do livro sobre as eleições de 2022, que a UNITA insiste ter ganhado, Adalberto Costa Junior deixou o aviso: "Custou-me muito, em 2022, dizer aos jovens para aceitarem um resultado que era manifestamente uma fraude, mas isso não se vai repetir em 2027", garantiu.

O Centro Carter, nomeado em honra do antigo Presidente norte-americano John Carter, já teve 128 missões de observação eleitoral em 40 países desde 1989, de acordo com a informação disponível no `site` da instituição.

O livro do presidente da UNITA é composto de vários documentos sobre o processo eleitoral de 2022, mas principalmente de fotografias sobre essa eleição.

De acordo com os números oficiais, o MPLA ganhou com 51,17% dos votos, contra 43,95% da UNITA.

