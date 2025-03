Nomeadas novas diretoras para Mosteiro da Batalha e Fortaleza de Sagres

O musicólogo Edward Ayres de Abreu irá manter-se à frente do Museu Nacional da Música (MNM), o museólogo Sérgio Gorjão continuará como diretor do Palácio Nacional de Mafra, e na direção do Mosteiro de Alcobaça continuará a historiadora Ana Pagará, segundo a Museus e Monumentos de Portugal (MMP).

Os mandatos dos cinco diretores agora designados tem início em 01 de abril,

No conjunto dos 35 concursos para museus e monumento nacionais, fica apenas por nomear a nova direção do Museu Rainha D. Leonor, em Beja, estando a decorrer até 26 de março a fase de candidatura do novo processo de recrutamento, depois de a selecionada para aquele museu do Alentejo, Maria de Jesus Monge, ter sido nomeada para a direção do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

Os 34 concursos já finalizados contaram com um total de 259 candidatos de proveniências como Espanha, Itália, Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos, México e Equador, além de Portugal e do Brasil, indica ainda a MMP, em comunicado.

Em relação às nomeações, a seleção dos respetivos júris traduziu-se em dois quintos (2/5) de renovações, nas direções de museus e monumentos, e três quintos (3/5) de continuidade, "com clara preponderância do género feminino (23 mulheres e 11 homens)", sublinha a MMP.