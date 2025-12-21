"Nouvelle Vague". Uma homenagem a Jean-Luc Godard e ao movimento francês que revolucionou o olhar ao cinema

"O Acossado" foi a primeira longa-metragem de Jean-Luc Godard, foi um filme que marcou o início do movimento revolucionário do cinema francês nos anos 50-60 do século vinte, designado, precisamente, de Nouvelle Vague.Guillaume Marbeck interpreta Jean-Luc Godard no filme "Nouvelle Vague". O ator francês, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, da Antena 1, contou como foi fazer parte do filme que Richard Linklater realizou.