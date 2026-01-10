Nova temporada da Companhia de Almada demonstra "prazer inteligente" do teatro

Ao longo de 2026, serão apresentadas mais de 50 produções de teatro, dança, música e arte, entre as quais três criações em estreia da companhia anfitriã e a reposição, já a partir do próximo dia 16, de "Um adeus mais-que-perfeito", de Peter Handke, Nobel da Literatura 2019, com adaptação de Pedro Proença e encenação de Teresa Gafeira.

Rodrigo Francisco, em declarações à agência Lusa, defendeu que o teatro pode "convidar ao prazer da reflexão", o "prazer inteligente" das artes, porque "refletir pode dar muito prazer", frisou.

Como argumento, o diretor artístico da CTA citou uma frase proferida pelo advogado, dramaturgo, crítico teatral, historiador de teatro e ensaísta Luiz Francisco Rebello, em 1984, durante um encontro sobre o futuro do teatro em Portugal, realizado na Casa de Mateus, em Vila Real: "O teatro saberá, certamente, adotar novas formas que lhe permitirão alcançar um novo público".

"Nos anos 1980", recorda Rodrigo Francisco, "estes `fazedores de teatro`, que se encontraram para falar sobre o futuro do teatro, estavam muito preocupados com o advento do vídeo e da televisão", algo que "hoje em dia já nos faz sorrir".

Na atualidade, "o nosso quotidiano foi ocupado por uma existência, um mundo digital que, do meu ponto de vista, é muito mais apelativo e também muito mais nocivo, do que propriamente o vídeo e a televisão", argumentou o diretor artístico da CTA, que acredita "profundamente" no teatro.

A preocupação expressa por Luís Francisco Rebello há mais de 40 anos, contribuiria para a criação, em 1992, do movimento cultural e cívico Frente Nacional para a Defesa da Cultura, com Natália Correia e o apoio de autores como José Saramago, Manuel da Fonseca e Urbano Tavares Rodrigues.

Na altura, o movimento para a "defesa da cultura" tinha por objetivo lutar pela proteção e valorização da cultura portuguesa, incluindo direitos de autor e legislação cultural, defendendo-a contra ameaças que punham em causa esses direitos e a liberdade de criação.

Passadas quatro décadas, Rodrigo Francisco reafirma a certeza na capacidade de sobrevivência do teatro, expressão milenar que definiu os seus palcos desde a Antiguidade a partir de rituais, danças e relatos primitivos, pela necessidade humana de representar e assim pensar o mundo em volta.

"Acredito profundamente que o teatro se vai perseverar e ser capaz de manter este laço com os espectadores, porque o teatro é uma arte viva, é uma arte de humanos dirigida a humanos. Acredito sinceramente, apesar de tudo e de todas as transformações que o mundo vai conhecendo, que, se o teatro existe há 2.500 anos, é porque é inato à inteligência e ao prazer que o Homem precisa para viver".

"O teatro é insubstituível", garante Rodrigo Francisco. Por isso, permite-se "olhar com otimismo para o futuro".