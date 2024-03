O Funaná cabo-verdiano é a grande inspiração da banda portuguesa Fogo-Fogo

Os Fogo-fogo têm um novo álbum que vão dar a conhecer ao público no B.Leza, esta noite, num concerto que irá mostrar todas as novas músicas compostas nestes últimos dois anos.

João Gomes e David Pessoa chegam-se à frente na entrevista à RTP para dizer que as composições realizadas em conjunto são reflexo da química da banda sentida desde o início, em 2015.



Nha Riqueza, homenagem ao crioulo cantado nas várias letras deste segundo disco, é o nome dado ao recém inaugurado trabalho - o segundo de originais - que conta com contributos dos seus cinco elementos, sendo de destacar a voz que o cabo-verdiano nascido na ilha de S. Vicente, Danilo Lopes, empresta pela sua sonoridade tão tradicional.



Esta quinta-feira estarão no espaço B.Leza e dia 12 de Abril sobem até à casa da Música no Porto.