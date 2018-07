Partilhar o artigo O Grande Encontro vai passar pelos Coliseus de Lisboa e do Porto Imprimir o artigo O Grande Encontro vai passar pelos Coliseus de Lisboa e do Porto Enviar por email o artigo O Grande Encontro vai passar pelos Coliseus de Lisboa e do Porto Aumentar a fonte do artigo O Grande Encontro vai passar pelos Coliseus de Lisboa e do Porto Diminuir a fonte do artigo O Grande Encontro vai passar pelos Coliseus de Lisboa e do Porto Ouvir o artigo O Grande Encontro vai passar pelos Coliseus de Lisboa e do Porto