"O Misantropo" estreia no Teatro Municipal de Bragança

Foto: Facebook/Teatro Municipal de Bragança

Estreia, este sábado no Teatro Municipal de Bragança, "O Misantropo" - uma produção do Teatro Nacional Dona Maria II, baseada no livro "O Misantropo", por Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares. Trata-se de um texto humorístico, adaptado para o palco por Mónica Garnel.