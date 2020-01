Obra de Joana Vasconcelos no MassArt Art Museum em Boston

A peça, que começa a ganhar forma no atelier de Joana Vasconcelos, é dedicada a Elizabeth Freeman, mulher coragem mais conhecida por Mumbet, que se tornou uma figura da luta pelos direitos humanos no Estado do Massachusetts.



A homenagem desenhada pela artista portuguesa vai ocupar quase 400 metros quadrados do novo museu de arte em Boston.