Painel em calçada portuguesa celebra aliança luso-britânica em Great Yarmouth

O projeto, aprovado pela autarquia local, está a ser desenvolvido pela Reprezent Project, uma organização criada pelo português Ruben Cruz para fazer intervenções de arte urbana naquela localidade. A execução deverá feita nos próximos meses, após a luz verde final das autoridades.

O desenho elaborado pelo artista Rui Ferreira mostra as figuras do rei João I e a mulher, Filipa de Lencastre, e o ano de 1373, data da assinatura do Tratado de Paz, Amizade e Aliança entre Portugal e o Reino Unido.

O casamento de D. João I com a nobre inglesa, em 1387, foi o resultado do Tratado de Windsor, assinado em 1386.

Ruben Cruz acredita que esta é a primeira vez que uma intervenção em calçada portuguesa é realizada no Reino Unido, onde vive desde 2012.

A pedra vai ser transportada de barco e instalação realizada por dois mestres calceteiros portugueses devido à complexidade da gravura em pedra branca, preta e rosa.

"Nós conseguíamos alguém com experiência porque a peça não vai ser simples, é uma peça de arte urbana. É como se fosse um mural, mas, em vez de ser pintado numa parede, vai ficar no chão", afirmou Cruz à agência Lusa.

Esta obra faz parte de outras 10 intervenções artísticas na vila para fazer parte de uma rota cultural para celebrar a história de Great Yarmouth.

"A calçada representa a aliança diplomática mais antiga no mundo, mas também o facto de o português ser a segunda língua mais falada em Great Yarmouth", vincou.

Outro elemento em comum com a cultura portuguesa é a ligação ao mar e à tradição piscatória de Great Yarmouth.

Estima-se que residam no município pelo menos cinco mil portugueses num total de 100 mil habitantes.

A rua escolhida, King Street, é conhecida por concentrar dois mini-mercados, quatro cafés e dois restaurantes portugueses.

Recentemente, Great Yarmouth, uma antiga estância turística agora desertificada, foi identificada pelo jornal Sunday Times como o sexto pior sítio para viver no Reino Unido.

A hostilidade local contra os imigrantes ficou refletida no ano passado, quando o Partido Reformista, liderado pelo político populista de direita Nigel Farage, elegeu um de cinco deputados naquela vila.

No referendo de 2016, Great Yarmouth já tinha registado uma das votações mais expressivas a favor do Brexit (71,5%).

Mas Ruben Cruz acredita que este projeto pode ajudar a quebrar barreiras e a fazer a comunidade portuguesa a "sentir-se mais em casa".

No futuro, o português, natural de Castelo Branco, quer fazer outras intervenções de arte urbana com calçada portuguesa no Reino Unido e outros países com comunidades portuguesas, aproveitando a candidatura a Património da Humanidade da Unesco.