Pais angariam fundos para comprar órgão de tubos para Conservatório de Coimbra

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Associação de Pais e de Encarregados de Educação do Conservatório de Música de Coimbra explicou que a campanha de `crowdfunding`, em https://whydonate.com/en/fundraising/pipeorgan, foi criada na semana passada e pretende angariar 39 mil euros.

"Penso que todos os conservatórios de Portugal têm um órgão de tubos e o nosso é o único que não tem. Recentemente, apareceu a oportunidade de adquirir um e decidimos arrancar com esta campanha para a sua aquisição, que não é muito avultada comparativamente com um órgão de tubos novo, mas é pesada para o Conservatório de Coimbra", indicou.

De acordo com Rita Constança, o órgão de tubos será comprado em segunda mão a uma igreja evangélica na Alemanha, por 39 mil euros, sendo 20 mil euros referentes à compra do instrumento e o restante valor associado ao transporte e logística de desmontagem e montagem.

"Teremos de reunir este montante nos próximos oito dias, pois o órgão de tubos tem de sair da Alemanha até ao dia 29 de dezembro. Vamos tentar dinamizar e divulgar o `crowdfunding` ao máximo junto dos pais dos alunos, da comunidade de Coimbra e de empresas", referiu.

No seu entender, a aquisição deste instrumento musical é de extrema importância para o Conservatório de Música de Coimbra e para os alunos que o frequentam, servindo também para enriquecer o espólio da cidade.

Para o diretor do Conservatório de Música de Coimbra, António Devesa, a aquisição de um órgão de tubos é um sonho com algumas décadas, que permitirá uma aprendizagem mais completa aos alunos, com um instrumento real ao invés de um órgão eletrónico.

"É fundamental para os alunos da classe de órgão, mas também para todos os outros. Há peças de conjunto, cujo acompanhamento é para órgão e isso faz com que fiquem mais versáteis e consigam ir até outros repertórios que até agora estariam vedados", sustentou.

O órgão de tubos que o Conservatório de Coimbra vai adquirir é de 1957, pesa cerca de duas toneladas e tem 19 registos.

"Permite todo o repertório que existe em órgão, desde o século XVII, passando pelo Romântico e até à atualidade", acrescentou.

Para que o órgão de tubos chegue a Coimbra, proveniente de Trossingen, na Alemanha, terá de ser desmontado por um mestre organeiro especializado e transportado num camião TIR.

"Depois, terá de ser novamente montado pelo mestre organeiro e provavelmente alvo de algumas reparações, pois é um órgão de tubos que já está parado há algum tempo", concluiu.

O Conservatório da Música de Coimbra tem um total de 1.250 alunos, incluindo os polos de Arganil, Sertã, Miranda do Corvo e ainda da Orquestra.