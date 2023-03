Papa devolve à Grécia fragmentos de Esculturas do Pártenon

O papa decidiu devolver à Grécia três fragmentos de Esculturas do Pártenon que estavam há mais de 200 anos nos Museus do Vaticano. O gesto de Francisco aumenta a pressão sobre o Museu Britânico para chegar a um acordo com Atenas sobre outras peças levadas para o Reino Unido no século XIX.