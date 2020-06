Partido com rosto mas ainda sem coluna vertebral

A investigação é da autoria de Riccardo Marchi, professor convidado do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. Autor de vários livros sobre os partidos de direita em Portugal, a sua área de investigação é o radicalismo de direita.À Antena 1 esclarece que o termo "direita anti-sistema" é usado pelo próprio partido.Por ser um partido com vida muito curta, faltam dados sobre o perfil do votante neste partido. Mas, de acordo com um estudo embrionário consultado pelo autor, registam-se diferenças entre os votantes do Chega e os votantes noutros partidos da direita radical europeia. Por outro lado, a investigação de Riccardo Marchi conclui que a presença do Chega na sociedade portuguesa enfraquece as bases residuais da extrema-direita.2021 vai ser um ano decisivo para o Chega: o líder do partido, André Ventura, já anunciou a candidatura às presidenciais e as autárquicas vão servir de teste para a verdadeira força política do partido a nível regional.Riccardo Marchi considera este livro, "A Nova Direita Anti-Sistema - O Caso do Chega", uma obra diferente. Por ter sido escrita em tempo record e a partir de um corpo de análise científica ainda em formação. O objectivo foi conhecer, estabelecer e compilar informação sobre o núcleo fundador do partido.