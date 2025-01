"PARTIS & Art for Change" 2024 apoia 15 projetos portugueses de arte participativa

De acordo com a Fundação Calouste Gulbenkian, em comunicado, a terceira edição da iniciativa irá apoiar 15 projetos, escolhidos entre 86 candidaturas, que "cobrem intervenções tão variadas quanto o teatro, a música, a dança, as artes plásticas e o vídeo, com algumas propostas multidisciplinares".

Os projetos irão receber cerca de 30 mil euros, cada um, para o desenvolvimento do `ano piloto` (2025). Dos 15, dez serão selecionados para continuarem por mais dois anos, "num investimento total de até 1,5 milhões de euros em subsídios e ações de capacitação, a partilhar em partes iguais entre a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação `la Caixa`".

"Entre os temas abordados, destaca-se a interceção entre as artes, o clima e a sustentabilidade, o envolvimento de participantes diretos como, entre outros, doentes oncológicos e os seus cuidadores, trabalhadores da indústria têxtil, e ainda o reforço de projetos nas áreas da integração de comunidades migrantes (e seus descendentes) em diferentes pontos do país", lê-se no comunicado.

A fundação destaca que dos 15 projetos selecionados, a larga maioria (12) "desenvolvem-se fora das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, cobrindo novos territórios no âmbito da iniciativa `PARTIS & Art for Change`, nomeadamente: Abrantes, Aveiro, Beja, Entroncamento, Ílhavo, Lagoa, Miranda do Douro, Ponta Delgada e Povoação".

Os projetos escolhidos são da responsabilidade das associações Anda & Fala, Hirundo (Associação Para O Pensamento Crítico, Cultura e Desenvolvimento), Chamadarte, Palombar - Conservação da Natureza e do Património Rural, Associação de Moradores do PER 11, Paisagem Periférica, Associação Rio Neiva, DCTR, 4ISCT -- Inovação Social, Soma Collective, Associação Cultural Casa Invisível, Fundação O Cerro, Faz Cultura, Grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa e Beira Serra.

Esta é a terceira edição de uma iniciativa que junta a Fundação Calouste Gulbenkian e a fundação espanhola "la Caixa", duas instituições que já tinham em curso projetos semelhantes - o "PARTIS", do lado de Portugal, e o "Art for Change", do lado de Espanha.

A Fundação Calouste Gulbenkian apoia, desde 2013, projetos de intervenção social pelas artes através do programa PARTIS - Práticas Artísticas para a Inclusão Social.

A iniciativa Art for Change, da "la Caixa", existe desde 2008 em Espanha e foi criada "com o objetivo de apoiar projetos artísticos que promovessem a transformação social".

Na edição anterior do "PARTIS & Art for Change", respeitante ao triénio 2022-2025, foram apoiados, entre outros, o "Aldeias Criativas -- Satélites Culturais na Serra do Gerês", de combate ao isolamento demográfico e social, o projeto "Nós os loucos - Pesquisa e Mostra de Arte Bruta em Portugal", e o "Lungo Room - A Longa Estrada", de Elvas, para crianças e jovens de etnia cigana.