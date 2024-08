O antigo treinador do Benfica Sven-Göran Eriksson, que morreu hoje, aos 76 anos, despediu-se com grandeza da vida, afirma o ex-futebolista internacional português e técnico Toni, adjunto do sueco nas duas passagens pela Luz.

Toni refere que "era um cenário de uma morte anunciada. Aliás, ele teve a força e a coragem de o dizer há uns meses, deixando-nos destroçados. É um dia de profunda tristeza. Tem sido um ano marcante pela partida de gente com quem partilhei alegrias e tristezas", sublinha.



Sven-Göran Eriksson morreu hoje em casa, aos 76 anos, depois de uma luta contra um cancro no pâncreas, informou a família do antigo treinador, em comunicado.